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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة يتمسك بضم لاعب برشلونة

فريق برشلونة
فريق برشلونة

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، تمسك نادي أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع فرانك كيسي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ أهلي جدة يصر على ضم فرانك كيسي ولا يزال ينتظر القرار النهائي للاعب”.

وأضاف:" من المتوقع أن يقدم أهلي جدة عرضا لنادي برشلونة للتعاقد مع فرانك كيسي".

وانضم الإيفواري إلى برشلونة في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع إيه سي ميلان الإيطالي.

ووفقا لتقارير صحفية فإن برشلونة استقر نهائيا على بيع فرانك كيسي للاستفادة ماليا من وراء رحيله في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

اهلي جدة برشلونة فابريزو رومانو أهلي جدة السعودي فرانك كيسي

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