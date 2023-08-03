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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يطالب بعدة تعديلات على مشروع قانون إنشاء الوطني الأعلى للتعليم

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب" ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.

وحضر ممثل للحزب الدكتور صموئيل عصام، وكيل اول لجنة التعليم والبحث العلمى – حزب المصريين الأحرار، و مدرس زائر الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بالجامعات المصرية.

وأعلن أن حزب المصريين الأحرار موافقته على مقترح مشروع إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولاسيما أنه يتوافق مع رؤية البرنامج العام للحزب والإقتراحات  التي سبق وطرحت خلال جلسات المناقشات السابقة.

وأوضح وكيل لجنة تعليم حزب المصريين الأحرار أن موافقة الحزب مع إقرار المجلس بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح.

وألمح إلي أن المادة الأولى اسم المجلس وتبعيته ومقره يري الحزب أن الصورة المثلى لإنشاء هذا الكيان يجب أن يكون مجلس مستقل، مع إضافة البحث العلمى إلي مسمى المجلس، ومع الإبقاء على التدريب فى مسمى المجلس لأن التدريب اليوم علم سريع التطوير وان يتبع المجلس السيد رئيس الجمهورية مباشرة.

وقال الدكتور صموئيل عصام ، إن المادة الثانية التي تتعلق بتشكيل المجلس يري الحزب أن يكون رئيس المجلس هو السيد رئيس رئيس الجمهورية بشخصه، مع موافق لوجود وزراء أعضاء بالتشكيل ولكن مع تقليص العدد المطروح ولذا فإن هناك ضرورة الإبقاء على وزيرى الدفاع والتخطيط والتنمية الاقتصادية مع إضافة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،مع أهمية أن تكون المدة المحددة عامين وتجدد لمرة واحدة مدة كافية.

وأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار ، أن هناك  ضرورة إلي زيادة عدد الخبراء بالتشكيل ولكن وفق معايير فى مجالات محددة من الكفاءة والخبرات الكافية والإلمام بيواطن الأمور فى مطبخ العملية التعليمية، وضرورة أن يكون على مدار حياته الوظيفية والمهنية مارس العمل الإدارى التربوى أو التعليمي بشكل مباشر.
وبشأن المادة الثالثة التي تتعلق بالاجتماعات  ونصاب التصويت من مشروع القانون يرى حزب المصريين الأحرار أن يتم إنعقاد المجلس مرة شهريا لزيادة تفاعلية القرارات وسرعة إتخاذها، وأن نصاب التصويت الأمثل بأغلبية الثلثين، ومنح أحقية التصويت لكل اعضاء المجلس ويعتبر الانعقاد  صحيحاً للجلسات  بحضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلث عدد الخبراء.

واستطرد أن المادة المادة الرابعة المتعلقة بمهام المجلس نري أن مهمه هذا المجلس الأساسية هى رسم موضع السياسات الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، والمتابعة لتنفيذ السياسات والتقييم للمؤسسات التعليمية ووضع الآليات المناسبة الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب – بالتنسيق مع كافة الحالات المعنية مع المتابعة الكاملة لمنظومة التعليم والتدريب لتحقيق إستراتيجية مصر 2030 ، وأن يكون جهة رقابية لكل ماله علاقة بالتعليم".

وبشأن مضمون المادة الخامسة عن عدد الخبراء، قال وكيل لجنة تعليم المصريين الأحرار ، أن زيادة عدد الخبراء الى 15 خبير على الأقل بدلا من 8 الى 10 كما هو فى النص المقترح الأن، ويفضل أن يكون الخبراء عملهم تطوعي حتى يقدموا رؤية فاعلة وجادة.

وأوضح أن رؤية الحزب للمادة السادسة يجب أن تلتزم المجالس المتخصصة المعنية فى التعليم بتقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.

وحول المادة السابعة، أشار إلى أنه يجب يلتزم المجلس المقترح إنشائه بتقديم نتائج أعماله وتوصيات كل ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية.

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