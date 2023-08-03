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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد المشاركة بأوبريت لمتنا أمام الرئيس السيسي.. فهد الكبيسي يطرح أغنية باللهجة المصرية

فهد الكبيسي
فهد الكبيسي

قرر المطرب القطري فهد الكبيسي الغناء باللهجة المصرية لأول مرة،  بعد نجاحه الكبير مع الجمهور المصري بلهجته الخليجية، ولكن هذه الخطوة حبا وتقديرا لجمهوره، ليقدم في أولى تجاربه المصرية أغنية "مصلحتك" من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي.


الأغنية تنتمى إلى الأغنيات الاجتماعية، ومن خلالها يوجه رسالة لكل الأشخاص الوصوليين والأنانيين، الذين يبخلون بمشاعرهم ويرون أن الحب هدف لتحقيق مصالحهم.

وكشف فهد سبب قبوله تقديم أغنية "مصلحتك" قائلا: موضوع  الأغنية غير تقليدي، لذا وافقت على الفور على تقديمها، والوصول بها إلى الجمهور المصري الذي يعشق الأغاني الدرامية.

وأكد فهد أنه سيقدم العديد من الأغاني باللهجة المصرية، لتكون جواز مروره إلى جميع الجمهور بالوطن العربي، الذي يتفاعل مع اللهجة المصرية القريبة إلى وجدان الجماهير.

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وأضاف: أثق في ذوق الجمهور المصري، ومتأكد أنه سيعجب بالأغنية لأن موضوعها جديد وقوي، ويمس الكثير من القلوب التي تتألم من الأشخاص الذين لا يرون إلا مصلحتهم دائما.


وقال فهد إن الأغنية ستصور في القاهرة بشكل عالمي بأحدث التقنيات، معبرا عن سعادته بالغناء فى باحتفالات نصر أكتوبر العام الماضى، لافتا: شرف كبير لي أن أغني فى احتفالات نصر أكتوبر أمام الرئيس السيسي.

الجدير بالذكر أن فهد شارك العام الماضي في احتفالات مصر بذكري نصر أكتوبر، وقدم فقرة غنائية  ضمن أوبريت "لمتنا" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شارك نجوم العالم في الغناء بكأس العالم الأخير، ومن المطربين الشباب الذي حقق شعبية كبيرة  خلال الفترة الماضية في الخليج.

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