أخبار الفن| خطوبة ثراء جبيل بطريقة رومانسية على فنان شاب .. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف أسباب اعتزال والدها الفن

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

كشفت الناقدة ماجدة موريس عن رأيها فى تقديم جماعة الإخوان الإرهابية فيلما جديدا يدعون فيه كذباً بعض الشائعات عن فض اعتصام رابعة .

وقالت الناقدة ماجدة موريس فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فى البداية توقيت طرح الفيلم يدل على الفقر الفكري الذي يعانون منه ، فقد كان من الاولي ان يقدموا هذا العمل بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل الاختيار ، وتقديمه للحقيقة كاملة .

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة.

اعلن الفنان مفيد عاشور خضوع الفنان محمد عبد الجواد لعملية جراحية بالقلب مساء أمس.

وكتب الفنان مفيد عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" سلامتك ياصديق العمر، أجرى اليوم الصديق الفنان محمد عبد الجواد عمليه تركيب دعامتين بالقلب ، سلامتك وسلامة قلبك يا صاحب أطيب قلب ، دعواتكم بالشفاء العاجل".

كشفت السيدة سحر أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن إعتزال والدها الفن منذ فترة طويلة، مؤكدة أن هذا القرار اتخذه خلال الفترة الطويلة الماضية .

وقالت سحر أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : والدي اتخذ القرار منذ فترة طويلة ، هذا الأمر نابع من كونه قدم تاريخا فنيا طويلا ، وأراد أن يكتفي به ، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أن يتحمل الإرهاق الخاص بالتصوير .

احتفلت الفنانة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان والمخرج الشاب مختار الديناري، والذي أعد لها مفاجأة بشكل رومانسي ليعلن عن رغبته في الارتباط بها.

وحرص مختار الديناري على استدعاء أصدقاء ثراء جبيل وقام بإعلان رغبته في خطوبتها في الشارع.