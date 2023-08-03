ماجدة موريس: تقديم الجماعة الإرهابية فيلم عن "فض رابعة" دليل فقر فكرهم

كشفت الناقدة ماجدة موريس عن رأيها فى تقديم جماعة الإخوان الإرهابية فيلما جديدا يدعون فيه كذباً بعض الشائعات عن فض اعتصام رابعة .

وقالت الناقدة ماجدة موريس فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فى البداية توقيت طرح الفيلم يدل على الفقر الفكري الذي يعانون منه ، فقد كان من الاولي ان يقدموا هذا العمل بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل الاختيار ، وتقديمه للحقيقة كاملة .

وتضيف الناقدة ماجدة موريس : هذا يدل على عدم فهم هذه الجماعة إلى الأمر برمته ، والدليل التوقيت الذى يطرح فيه الفيلم ، وبشكل عام لن يستطيعوا من خلال أي عمل فني ان يزيفوا الحقيقة ، لان جميع المصريين والعرب عاشوا تلك الفترة .

مسلسل “الاختيار” يكشف الحقيقة

مسلسل “الاختيار” قدم فى الجزء الثانى والثالث الذى قام ببطولته كريم عبد العزيز كل التفاصيل والأحداث الحقيقية التى وقعت فى فض رابعة، وهو ما كشفه المسلسل فى الحلقة الخامسة من الجزء الثانى من العمل، والتى دارت أحداثها حول فض رابعة، والذى ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية مسلحون وخيمهم مدججة بالأسلحة.

كما كشف المسلسل أن قوات الأمن حاولوا فض الاعتصام بطريقة سلمية أكثر من مرة.

حقيقة فض رابعة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2"، بدء تحركات قوات الشرطة صباح يوم 14 أغسطس 2013، إلى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، مع عرض ما يحدث في كل محافظات مصر بنفس التوقيت، واستعان صناع العمل بمشاهد حقيقية، تم تصويرها وقت فض الاعتصام، وعرضها مع مشاهد المسلسل لإظهار الصورة كاملة للجمهور.

تدخل سيارات الشرطة اعتصام رابعة، مع مناشدة رجال الشرطة المعتصمين مغادرة الاعتصام قبل بدء الفض بـ5 دقائق، مع طمأنتهم بأنه لن يتم القبض على أي منهم، وفجأة يتم إطلاق نيران من داخل الاعتصام تجاه قوات الشرطة، كما تعرضوا لطلقات قناصة استُشهد بها أكثر من ضابط شرطة، وبدأ ضباط الشرطة إطلاق النار على استحياء ناحية المسلحين الذين يطلقون عليهم النار.

أعطت قيادات الجماعة داخل الاعتصام تعليمات لحلفائها المسلحين في المحافظات بالتحرك، وبالفعل تم الهجوم على الكنائس وأقسام الشرطة في أكثر من محافظة.

المشهد ينتقل إلى كرداسة وهجوم عنيف على القسم في وجود اللواء محمد جبر "أشرف عبد الباقى" ومعه عدد من أفراد الشرطة، أما الضابط زكريا يونس "كريم عبد العزيز" فيتواجد في المنيا، ويتم الهجوم على القسم، ويعطى زكريا تعليمات بعدم إطلاق رصاص حى والتعامل بالغاز فقط.