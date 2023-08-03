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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خضوع الفنان محمد عبد الجواد لعملية جراحية بالقلب

صدى البلد

أعلن الفنان مفيد عاشور خضوع الفنان محمد عبد الجواد لعملية جراحية بالقلب مساء أمس.

وكتب الفنان مفيد عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" سلامتك ياصديق العمر، أجرى اليوم  الصديق  الفنان  محمد عبد الجواد  عمليه تركيب دعامتين  بالقلب ، سلامتك وسلامة قلبك ياصاحب أطيب قلب ، دعواتكم بالشفاء العاجل".

معلومات عن الفنان محمد عبد الجواد

ولد الفنان محمد عبد الجواد عام 1963 في محافظة القاهرة بمصر، التحق بكلية التجارة الخارجية وتخرج منها.

ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية»، اشتهر من خلال دوره في الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات.

أعمال محمد عبد الجواد  مسلسل النهاية ،مسلسل بيت القبائل ،مسلسل ساحر النساء ،مسلسل سلسال الدم، مسلسل مفيش عايش ،مسلسل نسر الصعيد ،مسلسل ما وراء النهر ،مسلسل أرض النعام ،مسلسل أستاذ ورئيس قسم ،مسلسل دكتور أمراض نسا ،مسلسل العراف.

 

الفنان مفيد عاشور مفيد عاشور

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