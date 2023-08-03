عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يناقش مع رئيس اتحاد الرماية استعدادات تنظيم عدد من البطولات الدولية والقارية

صدى البلد

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ شهر أكتوبر القادم ببطولة أفريقيا للرماية، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.


وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة .


وأكد وزير الرياضة، الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية فيما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى، مشيرا إلى التنسيق لإنهاء كافة الاجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتنظيم البطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

3 أخطاء كارثية| تفاصيل إقالة طبيب الأهلي.. وهذا سر غضب كولر

إيقاف كهربا 6 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

أمه السبب .. والد الشيف بوراك يكشف سر الخلاف

غير مبشر.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

وفد شركة Lionsgate العالمية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

السكة الحديد توفر ماكينات بالمحطات لدفع ثمن التذكرة بالفيزا.. تفاصيل

تحركات عاجلة وقرارات حاسمة.. كيف تصدت التعاون الإسلامي لمحاولات الإساءة للمصحف الشريف؟

ننشر نص المواجهة بين اللجنة الخماسية وقاتلة ابنها وتناول اجزاء من جسده بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

فيديو

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ