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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

1000 فرش حشيش..

القبض على عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما مخدرات بـ 7 ملايين جنيه

المخدرات
المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الامن العام قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة - مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى). 


بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7,120,000 مليون جنيه).
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة..

7 مليون جنيه اسماعيلية الإتجار بالمواد المخدرة الأجهزة الامنية الحشيش الهيدرو

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