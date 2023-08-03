هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول مباراة الزمالك و نادى النصر السعودى اليوم الخميس 3 اغسطس والت بدأت فى تمام الساعة السادسه على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

اشتعلت مجموعة الزمالك في كأس الملك سلمان أو البطولة العربية، حيث تم تأجيل التأهل لدور الربع النهائي للجولة الثالثة والأخيرة، لتبدأ رحلة الحسابات المعقدة.

يذكر أن فريق الزمالك استهل مشواره في البطولة العربيه بفوز عريض على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، قبل أن يخسر مباراته الثانية في المجموعة أمام الشباب السعودي بهدف نظيف.

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