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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتر الآن.. انخفاض كبير بسعر الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والاسمنت
أسعار الحديد والاسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب اعلان أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 03-08-2023، ضمن عن أحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

وذلك لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم علي معرفة أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد اليوم 

سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع

  • سعر طن حديد عز 35,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بشاي 35,000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العتال 34,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد عطية 34,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد سرحان 33,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المراكبي 33,500 جنيهًا للطن
  • سعر طن حديد المصريين 33,700 جنيهًا للطن
  • سعر طن حديد الكومي 33,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المعادي 32,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بيانكو 32,300 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العشري 32,000 جنيه للطن
  • سعر طن مصر ستيل 33,400 جنيه للطن
الحديد 

سعر الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت كالتالي:-

  • جنوب الوادى جنوب الوادى  1,700.00
  • لافارج للأسمنت المخصوص  1,700.00
  • أسمنت المسلح 1,730.00 جنيه للطن
  • أسمنت النصر 1,700.00 جنيه للطن
  • اسمنت التعمير 1875جنيه للطن
  • اسمنت المنيا 1890 جنيه للطن
  • أسمنت المعلم 1,675.00 جنيه للطن
  • اسمنت وادى النيل 1,680.00 جنيهًا للطن
  • اسمنت المخصوص 1,700.00 جنيه للطن
  • اسمنت سيناء 42.5 - 1,690.00 جنيه للطن
  • أسمنت حلوان 1,700.00 جنيه للطن
  • أسمنت السويدي 1,800.00 جنيه للطن
  • اسمنت السهم 1,680.00 جنيه للطن
  • أسمنت أسيوط الفهد 1,620.00 جنية للطن
  • العريش للأسمنت العسكرى 1,700.00 جنية للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ويجب شراء الحديد والأسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

يتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل.، وعن أسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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