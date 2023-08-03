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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

صنع الله إبراهيم وريم بسيونى ضمن القائمة القصيرة لجائزة بانيبال

صدى البلد

أعلنت جائزة بانيبال للترجمة الأدبية العربية 2023، عن قائمتها الطويلة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة الدورة الثامنة عشرة، والتى ضمت 3 أعمال مصرية، للأديب الكبير صنع الله إبراهيم والروائية الدكتورة ريم بسيونى، والدكتور شريف مليكة، وجاءت الأعمال المصرية من بين 19 عملًا بواسطة 11 ناشرًا مختلفًا؛ تتألف من 17 رواية ومجموعة شعرية وعمل واحد عبارة عن مجموعة من الشهادات، والـ 17 رواية منها (8 إناث و9 ذكور وبعضهم له أكثر من عمل)، كما أن الأعمال ترجمت بواسطة 18 مترجمًا إجمالًا. 

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وشملت القائمة الأعمال التالية:  

-"أولاد الناس: ثلاثية المماليك" لـلكاتبة المصرية ريم بسيوني، ترجمة روجر آلن (مطبعة جامعة سيراكيوز)

- "نارنجة" لـلكاتبة العمانية جوخة الحارثي، ترجمة مارلين بوث (سكريبنر، سايمون وشوستر)

- "كافكا في طنجة" للكاتب المغربي محمد سعيد احجيوج، وترجمة فيبي باي كارتر (أغورا للنشر)

- "زهور تأكلها النار" للكاتب السوداني أمير تاج السر، ترجمة رفائيل كوهين (دارف للنشر)

-"العمامة والقبعة" للكاتب المصري صنع الله إبراهيم، ترجمة بروس فودج (Seagull Books)

-" فاير فلاي" للكاتب اللبناني جبور الدويهي، ترجمة بولا حيدر ونادين سنو (Seagull Books)

- "ملك الهند" لجبور الدويهي، ترجمة بولا حيدر (انترلينك بوكس)

-"ماذا تركت وراءك؟" للكاتبة اليمنية بشرى المقطري، ترجمة سواد حسين (طبعات فيتزكارالدو)

-"طشارى" للكاتبة العراقية إنعام كجه جي، ترجمة إنعام جابر (كتب انترلينك)

-"حياتي ذكرى والكتابة طريق النسيان" للشاعرة الأردنية مها العتوم، ترجمة كفاح جهجة (دار الحضرون للنشر)

-"الضوء الأزرق"وهي أشبه بالسيرة الذاتية للكاتب الفلسطيني حسين البرغوثي، ترجمة فادي جودة (سيجل بوكس)

- "مستر ن" للروائية اللبنانية نجوى بركات، ترجمة لوك ليفغرين (وقصص أخرى)

-"طائر الرعد" للكاتبة الفلسطينية سونيا نمر، ترجمة إم لينكس كوالي (مطبعة جامعة تكساس)

-الكتاب الثاني "طائر الرعد" لسونيا نمر، ترجمة إم لينكس كوالي (مطبعة جامعة تكساس)

-"الليلة ستقول كلمتها" للكاتب الليبي إبراهيم الكوني، ترجمة نانسي روبرتس (الهدهد بصمة مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

-"في انتظار الماضي" للكاتبة العراقية هادية حسين، ترجمة باربرا رومين (مطبعة جامعة سيراكيوز)

- "دفاتر الوراق" للكاتب الأردني جلال برجس، ترجمة بول جي ستاركي (Interlink Books)

-"الغرق" للكاتب السوداني حمور زيادة، ترجمة بول ج.ستاركي (انترلينك بوكس)

-"خاتم سليمان" للكاتب المصري شريف مليكة، ترجمة ريموند ستوك (الهدهد بصمة مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

بانيبال الروائية الدكتورة ريم بسيوني السيرة الذاتية القائمة القصيرة صنع الله إبراهيم مجموعة شعرية

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