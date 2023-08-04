كيليان مبابي يثير الجدل.. هل يتعاقد ليفربول مع النجم الفرنسي؟

أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل مؤخرا بشأن واجهته المقبلة، حيث أشعل الفرنسي حماس جماهير ليفربول، وسط الأنباء التي تفيد بدخول الريدز طرفا في المفاوضات من أجل ضمه.

وترددت أنباء قوية، خلال الساعات القليلة الماضية، حول دخول ليفربول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، من أجل شراء عقد مبابي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد نشر أحد الحسابات التي تحمل اسم مبابي صورة لنجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، وهو يحتفل على طريقة أيقونة منتخب فرنسا، وكتبت عليها: "أي شيء يمكن أن يفعله مبابي".

وأبدى مبابي إعجابه بهذا المنشور، مما حفز بعض جماهير الريدز لتفسير ما فعله مبابي بأنه بمثابة رسالة ترحيب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد.

هل يتعاقد ليفربول مع مبابي؟

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في وقت سابق، عن بدء ليفربول مفاوضات مع باريس سان جرمان، للتعاقد مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الريدز" يجري محادثات مع باريس سان جرمان لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة.

بدوره علّق المدرب الألماني يورجن كلوب على الأنباء المتداولة بشأن رغبة ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال مدرب ليفربول في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية: "في ليفربول، نضحك على الشائعات التي تربط نادينا بمحاولة التعاقد مع مبابي، هو لاعب جيد لكن الظروف الاقتصادية المطلوبة للتعاقد معه لا تناسبنا".

وتابع يورجن كلوب: "لا أريد إفساد هذه القصة الآن، لكن على حد علمي لا يوجد أي شيء صحيح في هذا الأمر. من الوارد أن يقوم أحد الأشخاص في النادي بترتيب شيء كهذا كمفاجأة، لكن هذا لم يحدث على مدار 8 سنوات قضيتها هنا، ستكون أول مرة".

موقف باريس سان جيرمان من مبابي

وكان باريس سان جيرمان، قد قرر معاقبة مبابي باستبعاده من رحلة الفريق الآسيوية، ردا على رفضه تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

ووضع باريس سان جيرمان، مبابي على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، لتحقيق استفادة مالية، بدلًا من رحيله مجانًا نهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد يعتبر أكثر الأندية اهتمامًا بالحصول على خدمات مبابي، من أجل خلافة مواطنه كريم بنزيما الذي رحل بعد نهاية عقده لنادي الاتحاد السعودي.