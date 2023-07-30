كيليان مبابي يصدم الهلال السعودي بهذا القرار

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، رفض العرض الضخم المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "مبابي رفض العرض السعودي الذي تجاوز ٧٠٠ مليون يورو راتب سنوي و٣٠٠ مليون يورو لشراءه من باريس سان چيرمان حتى الآن".

وقدم الهلال السعودي عرضا خرافيا من أجل التعاقد مع مبابي، حيث يتضمن حصول المهاجم الفرنسي على راتب ثابت قدره 200 مليون يورو، بالإضافة إلى حقوق الصورة التي قد تجعل راتبه يصل إلى 900 مليون يورو في موسم واحد فقط.

ويتمسك مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده صيف العام المقبل، فيما يخيره الفريق الباريسي بين التجديد أو الرحيل هذا الصيف.