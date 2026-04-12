اقتصاد

موسم شم النسيم دون قلق.. وفرة في المعروض واستقرار أسعار الأسماك

ولاء عبد الكريم

رفعت لجنة تُجَّار الأسماك بغرفة القاهرة التجارية تقريرًا إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، عن حالة السوق خلال الأيام الحالية، وفي ظل موسم شم النسيم الذي يزداد فيه الطلب عن الأيام العادية على الأسماك المملحة.


وقالت اللجنة إن هناك زيادة في معروض الأسماك بكافة أنواعه، تكفي لتغطية احتياجات المواطنين حتى في ظل الإقبال المتزايد خلال موسم شم النسيم، والذي يتراوح ما بين 10 إلى 15% مقارنة بالأيام العادية، وأن توافر الأسماك حافظ على استقرار الأسعار عند معدلاتها الطبيعية.
 

وقال عبده عثمان، عضو لجنة تجار الأسماك بغرفة القاهرة، إنه بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع السمكي، والتوسع في الزراعة السمكية وإنتاج الأسماك بأنواعها على مدار العام، هناك زيادة في معروض الاسماك بما يُلبي احتياجات المستهلكين ويُحافظ على استقرار السوق، والاتجاه إلى التصدير.
وأضاف "عثمان" أن انتظام الصيد في البحر الأحمر، والذي يبدأ تقريبًا في 15 أغسطس من كل عام حتى نهاية أبريل، ثم بداية الصيد في البحر الأبيض بعد ذلك حتى نهاية شهر أغسطس، ثم الصيد في البحيرات، أدى إلى توافر المعروض على مدار العام، ومن ثَمَّ تلبية كافة احتياجات المواطنين من أنواع الأسماك المختلفة.
وعن الأسعار ذاتها، قال "عبده" إنها في معدلاتها الطبيعية حسب النوع والحجم في أسعار الجملة، حيث يتراوح سعر كيلو الأسماك البلطي ما بين 40 إلى 75 جنيهًا للكيلو، والبوري من 100 إلى 180 جنيهًا حسب أنواعه المختلفة، وأسماك القشر البياض من 100 إلى 170 جنيهًا، والسردين من 50 إلى 120 جنيهًا، والجمبري من 200 إلى 600 جنيه، وبعض الأصناف تصل إلى 1000 جنيه حسب الحجم، والسبيط والكاليماري من 300 إلى 400 جنيه، والمرجان من 150 إلى 300 جنيه، والكابوريا من 200 إلى 400 جنيه، والبربوني من 150 إلى 205 جنيهات. وهذه أسعار جملة الأسماك الطازجة، حيث تباع للمستهلك في أسواق التجزئة بزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 15% نتيجة حلقات التداول المختلفة.


وجاءت أسعار جملة الأسماك المملحة لتسجل من 120 إلى 150 جنيهًا للرنجة، ومن 100 إلى 130 جنيهًا للسردين، ومن 250 إلى 350 جنيهًا للفسيخ.
وطمأن عضو لجنة تجار الأسماك المواطنين على قطاع الأسماك، بأنه مستقر، والأسماك متوفرة بكميات تكفي الاستهلاك وتزيد عن حجم الطلب.

