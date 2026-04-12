ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار
بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية
سقوط “تمناية” في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج
الأزهر للفتوى: الانتـ.حار من كبائر الذنوب في الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الفضة تتماسك في مصر رغم ضغوط الدولار.. تراجع طفيف 0.7% والأوقية تواصل التعافي عالميا

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية أداءً متوازنًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم حدة التقلبات في الأسواق العالمية، حيث سجلت تراجعًا محدودًا في ظل صراع واضح بين قوة الدولار وتحسن الطلب العالمي.

وكشفت بيانات منصة «آي صاغة» عن انخفاض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 0.7%، بقيمة 0.94 جنيه، ليغلق عند مستوى 132.99 جنيهًا، مقارنة بـ 133.93 جنيهًا في بداية الأسبوع.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن هذا الأداء يعكس “تماسكًا نسبيًا” في السوق المحلية، رغم الضغوط العالمية، مشيرًا إلى أن الفضة أصبحت أكثر حساسية لتحركات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الأسواق العالمية شهدت حالة من التذبذب، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز من قوة الدولار كملاذ آمن، وألقى بظلاله على المعادن الثمينة، وعلى رأسها الفضة.

وأضاف إمبابي أن بيانات التضخم الأمريكية لعبت دورًا رئيسيًا في توجيه الأسواق، بعد تسجيل معدل سنوي بلغ 3.3%، مع ارتفاع شهري بنسبة 0.9%، مدعومًا بزيادة أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وأشار إلى أن هذا المشهد جعل الفضة تتحرك ليس فقط كملاذ آمن، بل كأصل مالي شديد التأثر بأسعار الفائدة، وهو ما حدّ من قدرتها على الاستفادة الكاملة من التوترات الجيوسياسية.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، سجلت الأوقية عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.23%، لتصعد من 72.90 دولار إلى 75.99 دولار، في إشارة إلى تعافٍ تدريجي مدعوم بتحسن الطلب العالمي.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح التقرير أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 1.3 جنيه خلال الأسبوع كان العامل الأبرز في امتصاص الضغوط الخارجية، ما ساهم في استقرار الأسعار نسبيًا.

وأكد إمبابي أن “استقرار سعر الصرف لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن سوق الفضة محليًا”، رغم التقلبات العالمية الحادة.

وشهدت الفجوة بين السعر المحلي والعادل تقلبات ملحوظة، حيث تراوحت بين 3% و6.74% خلال الأسبوع، قبل أن تتراجع مع نهاية الفترة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة التسعير.

وعلى صعيد حركة التداول، سادت حالة من الهدوء النسبي داخل السوق، مع تراجع مستويات السيولة، في ظل ترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات المشهد الجيوسياسي.

تتمثل أبرز الضغوط في قوة الدولار، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع معدلات التضخم، بينما تتلقى الفضة دعمًا من تراجع الدولار محليًا، وصعود الأسعار العالمية، إلى جانب الطلب الصناعي، توقعت «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة داخل نطاق يتراوح بين 130 و136 جنيهًا للجرام، مع ميل طفيف نحو التراجع.

واختتم إمبابي تصريحاته مؤكدًا أن السوق يمر بمرحلة “توازن دقيق”، وأن أي تغير في اتجاهات الفائدة أو تحركات الدولار سيكون له تأثير سريع ومباشر على الأسعار، ويعكس هذا الأداء رغم التراجع الطفيف، قدرة السوق المحلية على التماسك، بدعم من استقرار سعر الصرف، في مواجهة ضغوط خارجية قوية تقودها السياسة النقدية العالمية.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

