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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقابل 5 آلاف دولار.. روسيا تقدم إغراءات لتجنيد المقاتلين

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وكالة "رويترز"، أمس الخميس، أن إعلانات بدأت في الظهور على شاشات مستخدمي الإنترنت في قازاخستان تعرض مبلغا يزيد عن 5 آلاف دولار تُدفع فورا مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي.

ويعيش في قازاخستان، وهي جارة لروسيا وإحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من أصل روسي.

وتعد أستانا واحدة من أقرب حلفاء موسكو التقليديين، لكن حكومتها لم تدعم ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وتدعو لإحلال السلام.

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وبحسب "رويترز"، يشير الإعلان إلى دفع مبلغ لمرة واحدة بقيمة 495 ألف روبل (5300 دولار) لمن يوقع عقدا مع الجيش الروسي، فضلا عن راتب شهري لا تقل قيمته عن 190 ألف روبل (ألفي دولار)، ومزايا إضافية غير معلنة.

وبالضغط على الإعلان تُفتح نافذة موقع إلكتروني يوفر للمجندين المحتملين فرصة الانضمام إلى الجيش الروسي في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا.

كما يذكر الموقع الإلكتروني أنه يتبع وكالة تنمية القوة البشرية في منطقة سخالين وهي منظمة أنشأتها الحكومة المحلية.

روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا أدباء روسيا الجيش الروسى قازاخستان

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