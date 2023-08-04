وزير الدفاع الروسي يزور القوات العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الجمعة، عن زيارة وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو وتفقد مركز القيادة الأمامية لمركز المجموعات القتالية في منطقة الحرب في أوكرانيا.

واستمع شويجو خلال الزيارة ، إلى تقرير من قائد المجموعة القتالية ، اللفتنانت جنرال أندريه موردفيتشيف وضباط المركز حول الوضع العام ، ومناورات الخصم وإنجاز المهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وشكر قادة وأفراد المجموعة القتالية على تنفيذ هجوم ناجح في اتجاه كراسني ليمان والتقدم إلى مواقع أكثر فائدة.

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع الروسي شدد بشكل خاص على الحاجة إلى شن ضربات استباقية فعالة على القوات المعادية مع إبعادهم عن مواقعهم. ستسمح مثل هذه الإجراءات بإنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح الجنود الروس.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 1 أغسطس أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف قد تفقد مركز القيادة الأمامية للتجمع العسكري في منطقة زابوروجيا.