سبتمبر المقبل.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الأردن

تعاقد الهضبة عمرو دياب مؤخرا على إحياء حفل غنائى ضخم يوم 29 من شهر سبتمبر القادم بالأردن.



وبدأت الشركة المنظمة الترويج للحفل بطرح البوستر الدعائى لحفل عمرو دياب، مع طرح التذاكر بأكثر من فئة مختلفة، تبدأ من 14 ألف جنيه للتذكرة وهي فئة الـvip وحتى فئة general admission والتى تصل سعرها إلى 3000.



ومن المتوقع أن يقدم عمرو دياب خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف التى طرحها مؤخرا وتحديد أغنية ياليل التى طرحها بمشاركة ابنه عبدالله.





عمرو دياب يعتدى على شاب بسبب تصويره

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو للهضبة عمرو دياب داخل إحدى السهرات الليلية ويقوم بخطف هاتف أحد الشباب الذى كان يقوم بتصويره.



وظهر الهضبة عمرو دياب فى الفيديو وهو يسرع إلى الشاب وقام بالاستحواذ على هاتفه المحمول لمسح الصور التى قام الشاب بتصويرها وهو ما أغضب الكثيرين من جمهوره بسبب هذا التصرف.

صور عمرو دياب مع فتاة بالساحل

ونشرت داليدا خليل عدة صور لها مع عمرو دياب وهو يقبلها وكتبت عليها الروح.

وتبلغ داليدا خليل من العمر ٣٥ عاما وتعد واحدة من أجمل فنانات لبنان حيث حصدت عدة ألقاب منها ملكة جمال الشمال وملكة جمال الدراما اللبنانية.

وتساءل الجمهور إذا كانت داليدا حبيبة عمرو دياب الجديدة أم مجرد موديل في أغنيته الجديدة.

عمرو دياب يتصدر قائمة الأغاني الأعلى استماعا

احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق انغامي وذلك بثلاث أغنيات.

وجاءت أغنية ياليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

يذكر أن أغنية ياليل كلمات لأمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية والله أبدا فهي كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وأغنية قولي اسمي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.

حفل عمرو دياب فى الساحل

يذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفل في الساحل الشمالي يوم 11 أغسطس، ويستعد أيضا لإحياء حفل في بيروت يوم 19 أغسطس.