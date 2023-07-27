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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يحتل قائمة الأعلى استماعا بثلاث أغان

صدى البلد

احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق انغامي وذلك بثلاث أغنيات.

وجاءت أغنية ياليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

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يذكر أن أغنية ياليل كلمات لأمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية والله أبدا فهي كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وأغنية قولي اسمي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.

يذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفل في الساحل الشمالي يوم 11 أغسطس، ويستعد أيضا لإحياء حفل في بيروت يوم 19 أغسطس.

ابنة عمرو دياب الأعلى استماعا الساحل الشمالي امير طعيمة الوطن العربي ايمن بهجت قمر بهجت قمر ساحل الشمالي

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