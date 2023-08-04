بماكينة الخياطة وألواح الطاقة الشمسية.. سودانيون بتشاد يمارسون مهنا بحثا عن المعيشة

رصدت فضائية تقرير فيديو عن سوادنيون يمارسون مهنا متنوعة بمخيمات اللجوء في تشاد لسد احتياجاتهم الأساسية للمعيشة، حتي يصمدوا ما أمكن في ظل الظروف الصعبة.

سودانيون في دولة تشاد

وقال التقرير، إنهم سوادنيون لاجئون في دولة تشاد، فهم يقيموز مشاريعهم الصغيرة في خيام من القش والقماش، فمنهم من يمارس مهنته الأساسية، وأخرون اضطروا لتعلم وأبتكار شيئ جديد، فمن يملك مطحنة يحول الحبوب إلى دقيق يقتات منه بقية اللاجئين، وأخر يوفر الملابس عبر ماكينة خياطة.

يشحنون هواتفهم عبر الألواح الطاقة الشمسية

وأشار التقرير، إلى أن هناك لاجئ يشحن الهواتف عبر لوح طاقة شمسية، ليبقي اللاجئون على اتصال بمن تركوهم خلفهم بالسودان والدفع غالبا يكون عبر نظام " المقايضة".