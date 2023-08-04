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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران للأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع شركة FLY EGYPT

مصر للطيران
مصر للطيران

شهد الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للأسواق الحرة وأحمد الحلو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Fly Egypt  توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وشركة Fly Egypt و يأتى هذا التوقيع فى إطار جهود الشركة نحو تعظيم العائد وتوفير خدمات أفضل للمسافرين.

قام بتوقيع البروتوكول عمرو محمود رئيس قطاع الأسواق الحرة وياسر الرملي مساعد المدير التنفيذي للشئون التجارية لشركة Fly Egypt .

من جانبه أكد الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للأسواق الحرة أن هذا التعاون يهدف للاستفادة من خبرة الشركتين في مجال البيع لتكون مصر للطيران للأسواق الحرة هي المورد الوحيد لمنتجات الأسواق الحرة للبيع على أسطول طائرات شركة Fly Egypt، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى تعظيم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بما يتواكب مع توجيهات وزارة الطيران المدني فى التوسع فى كافة الأنشطة التجارية وتحقيق نمو اقتصادي .

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