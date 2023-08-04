انخفاض تدريجي|الأرصاد تكشف عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس

عرضت فضائية دي ام سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة أقل ثلاث درجات على جميع الأنحاء مقارنة بالأسبوع الماضي، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة، ليسود طقس شديد الحرارة بالقاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة، رطب على كل الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا جديدا لدرجات الحرارة وتغيرات في الطقس، لذا طالبت المواطنين بتوخى الحذر.

ارتفاع نسب الرطوبة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم ليزيد من أرتفاع حرارة الطقس، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 35 - 25

العاصمة الإدارية 36- 26

الإسكندرية 33 - 23

6 أكتوبر 36- 25

العلمين الجديدة 33- 24

السلوم 37 -25

دمياط 32 -25

بورسعيد 33- 25

المنصورة 35- 25

الإسماعيلية 36 - 25

السويس 35- 25

شرم الشيخ 39-30

العريش 32-24

رفح 32-24

طابا 36- 24

الغردقة 39 -29

بني سويف 37- 25

أسيوط 38-29

أسوان 43 - 31

الوادى الجديد 42- 31