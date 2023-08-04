عاجل
في ذكري تفجيرات مرفأ بيروت .. سفير السعودية بلبنان يشارك في وقفة صامتة جامعة عين شمس في أسبوع | تفوز بالمركز الثاني فى مسابقة أفضل مؤسسة صديقة للبيئة.. تعاون بين شركة خاصة وكلية العلوم لتطوير صناعة البلاستيك النشرة الدينية.. هؤلاء يحرم الله جسدهم على النار ودعاء مستجاب يوم الجمعة شركات التأمين تحصل 23 مليار جنيه من العملاء خلال 4 أشهر أخبار التعليم . .خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023.. سجل الآن عبر هذا الرابط… توجيهات مشددة لعمداء كليات جامعة القاهرة بالتنفيذ الفورى لترشيد استهلاك الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل كثرة الابتلاء دليل على غضب الله.. وكيف يأتي الصبر عند الصدمة الأولى؟

علي جمعة
علي جمعة

هل كثرة الابتلاء دليل على غضب الله ؟ من المسائل التي تشغل ذهن كثير من المسلمين، حيث يعتقد كثير من الناس عندما يحدث لها شيء من الكَدَر، من الهموم، من المصائب، من الكوارث، ومن الأزمات فإنه يظن أن الله قد غضب عليه.

هل كثرة الابتلاء دليل على غضب الله ؟

وحسب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر في جواب هل كثرة الابتلاء دليل على غضب الله؟، هناك حكمة ربانية يغفل عنها، فهذه هي طبيعة الدنيا التي خلقها الله سبحانه وتعالى، الله خلق الأشياء، وقدَّر لها أقدارها، خلق النار وجعلها مُحْرِقة، وجعل الإنسان يطلب منها الدفء، جعلها عندها طاقة وحرارة، خلق الله سبحانه وتعالى الشمس وهي مضيئة ؛ وهذه الإضاءة تسبب النهار، خلق سبحانه وتعالى البحر وأوجد فيه ماءً ؛ وهذا الماء يُحْدِث البَلل، فلا يتعجب إذا ما ألقى الإنسان نفسه في البحر فابتل، ولا يقول: لماذا قدَّر الله عليَّ البلل؟ وهل هذا غضبٌ من عنده؟ وهل أنا فعلت شيئًا؟ ويبدأ أولًا: في التبرّم ، ثانيًا: في الحَيْرة والتردد ، ثالثًا: في عدم الثقة لا بالنفس ولا بالله .

وتابع: لإزالة هذا التوهّم، فإن أصل الدنيا فيها الكدَر وهذه صفتها؛ فإن الأكدار جزء لا يتجزأ من حقيقتها، ولأنها دنيئة -من الدنو، ومن الدناءة- أبرزت المصائب والشواغل والهموم والأزمات والكوارث والأمراض -ما هو مستحق وصفها-، ولأنها كذلك فلا يُسْتَغرب منها أن تُظهر الأكدار، هذه الحقيقة تجعل معك ميزان للتعامل مع الدنيا، عندما تأتي المصائب تعرف حقيقتها.

ما المقصود بقول سيدنا النبي "الإيمان بضع وسبعون شعبة"؟.. علي جمعة يوضح

علي جمعة: الرضا عن النفس أصل كل معصية وغفلة.. وهذه أسباب النجاة

وأكمل: فما الذي يُفيده هذا الشعور؟ المساعدة على الصبر؛ لأن الصبر مُرْ، والصبر صعب، والصبر فيه معالجة للنفس وكَبْح هذه النفس. فكيف تستعين على الصبر؟ تستعين على الصبر بأنك مهيأ، وفاهم أن هذا أمر عادي، ولذلك لما رأى النبي ﷺ المرأة التي مات لها ابنها، وهي تبكي، وتَلْطِم، وكذا؛ فقال لها: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِري»، قالت: «إِلَيْكَ عَنِّي؛ فإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي» -ولم تكن تعرف أن الذي يُكلمها هو رسول الله ﷺ من شدة حزنها، واستغراقها في الحزن، وانشغالها في هذا الجزع-، وأخبروها هذا رسول الله فقامت تجري وراءه، وقالت: «لَمْ أَعْرِفكَ» ، فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 

وبين: كيف يأتي الصبر عند الصدمة الأولى؟ بالمعرفة المُسَبَّقة وبالتربية والفَهْم، وبالتحقق بهذه الحكمة «لاَ تَسْتَغْرِبْ وُقُوعَ الأَكْدَارِ مَا دُمْتَ في هَذِهِ الدَّار» فعندما تأتيني الواقعة والحادثة والنازلة، تجدني وأنا مستحضر هذه الحقيقة فتساعدني على الصبر وعدم الجزع، فما نتيجة الصبر؟ التسليم والرضا بقضاء الله، يقول سيدنا النبي ﷺ: «إِنَّ الْعَيْنَ لتَدْمَعُ، وَ إِنَّ الْقَلْبَ ليَحْزَنُ، وَإِنَّا على ِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ولا نقول ما يُغْضِبُ الله» لأن هناك تربية سابقة، ومفاهيم سابقة مستقرة في النفس البشرية.

هل كثرة الابتلاء دليل على غضب الله الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء كيف يأتي الصبر عند الصدمة الأولى الصبر أجر الصبر على الابتلاء أسباب الابتلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

بعد 11 شهر خطوبة.. سبب انفصال أسما إبراهيم عن المطرب موسى

حماة الفنانة يسرا.. وفاة أرملة المايسترو الراحل صالح سليم

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

موضوعات متعلقة

ما المقصود بقول سيدنا النبي "الإيمان بضع وسبعون شعبة"؟.. علي جمعة يوضح

خطيب الجمعة بمسجد النور: الحمد من أعظم ما ذكر به الأنبياء ربهم

وزير الأوقاف: تمام الحمد أن تحمد الله على أنت ما فيه وتبذل ما في طاقتك

هل تارك صلاة الجمعة 3 مرات لا تقبل شهادته ؟..دار الإفتاء ترد

حكم صلاة الجمعة لأصحاب المهن الشاقة

دعاء مجرب يقضي لك 100 حاجة يوم الجمعة .. أدرك به ساعة الإجابة

دعاء للمتوفى يوم الجمعة .. أدركه بـ 20 كلمة حتى الغروب

سنن الرسول يوم الجمعة .. 8 أمور مهجورة يُغفل عن أجرها

ترشيحاتنا

السيطرة علي حريق بأحد البنوك بطريق الكورنيش في بني سويف

وزير الأوقاف من مسجد السيدة نفيسة: تمام الحمد في إتقان العمل والأخذ بالأسباب

محلل رياضي يفجر مفاجأة بشأن رحيل أحمد قندوسي عن الأهلي.. فيديو

ألمانيا تعلق على انتشار الدعاية الموالية لروسيا منذ الانقلاب في النيجر

تصعيد وتجديد.. كواليس حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة واستمرار 12 رئيس مباحث

لو مجموعك قليل.. شروط الحصول على منحة دراسية في جامعة مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ابنة تامر هجرس بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها وأخطاء شائعة أثناء طهي البيض

كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة من تركيا.. شاهد

شكلها 20 سنة وعمرها الحقيقي جدة.. موديل تحير الجميع بجمالها

علاج الهبات الساخنة عند النساء.. بالأعشاب والأدوية

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ