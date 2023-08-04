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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعلق على انتشار الدعاية الموالية لروسيا منذ الانقلاب في النيجر

صدى البلد

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية،اليوم الجمعة، إن انتشار الدعاية الموالية لروسيا ازداد في النيجر منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً الشهر الماضي.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي دوري ببرلين، قال المتحدث إن حملة تضليل جارية وتم توزيع الأعلام الروسية في النيجر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في بيان إلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما قرر المجلس إنهاء أعمال سفراء النيجر لدى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا، وتوجو.

ويتزامن ذلك مع إجلاء الرعايا الأوروبيين بالتوازي مع اجتماع رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) في نيجيريا؛ لبحث الإجراءات المتخذة إزاء الانقلاب بالنيجر.

وجاء بعد إدانة زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية بالعاصمة النيجيرية على خلفية الانقلاب في النيجر، وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس بازوم، من دون أن يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.

 

إجلاء الرعايا استخدام القوة استثنائية الأيام القليلة الماضية الحكومة المنتخبة الأعلام الروسية

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