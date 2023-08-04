الرئيس النيجيري يبلغ مجلس الشيوخ بإمكانية التدخل العسكري في النيجر

أبلغ الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم الجمعة، الجمعية الوطنية بالاجتماع الطارئ لمجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، حول العمل العسكري المقترح، والعقوبات الأخرى ضد القيادة العسكرية التي تولت السلطة مؤخرًا في النيجر.

وفي رسالة قرأها رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، جودسويل أكبابيو، على المشرعين، صرح تينوبو بأنه عقب الانقلاب العسكري في النيجر الذي أطاح بالحكومة المنتخبة، عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اجتماعا طارئا في أبوجا في 30 يوليو واتخذت قرارات بعيدة المدى “في محاولة لاستعادة السلام “، وفقا لما أوردته وكالة ”سبوتينيك” الروسية.

وقال تينوبو: "عقب الوضع السياسي المؤسف في جمهورية النيجر والذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيسها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تحت قيادتي الانقلاب بكامله وعقدت العزم على السعي إلى عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".

وأوضح أن من بين القضايا المختلفة التي أثيرت في الاجتماع "الحشد العسكري ونشر الأفراد للتدخل العسكري لفرض امتثال المجلس العسكري في النيجر إذا ظلوا متمردون".

في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن ضابط نيجيري لم يذكر اسمه، أنه تم إبلاغ جيش البلاد بالاستعداد للنشر المحتمل في النيجر المجاورة دون أمر تعبئة رسمي.

وأشار الرئيس تينوبو إلى أنه في بيانه الختامي الصادر بعد الاجتماع الطارئ، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من بين أمور أخرى، إغلاق جميع الحدود البرية مع النيجر، وقطع إمدادات الطاقة عن البلاد، ومنع تشغيل الأعمال التجارية والصناعية.

في 26 يوليو، استولى أفراد من الحرس الرئاسي في النيجر على البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بازوم واحتجازه وأعلن قائد الحرس، الجنرال عبد الرحمن تشياني ، نفسه زعيما مؤقتا وأعلنت قيادة القوات المسلحة في البلاد في وقت لاحق تضامنها مع المتمردين.

رداً على الأحداث في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جميع المساعدات المالية للنيجر، وجمدت أصول البلاد في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وفرضت حظرا على السفر وتجميد الأصول على قادة الانقلاب وعائلاتهم وأولئك الذين يوافقون على المشاركة فيها. المؤسسات التي أنشأها جيش المتمردين.