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مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم مذيع صدى البلد احمد دياب تغطية عن الاقتصاد المصري حيث  قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

أرجعت اللجنة سبب هذا الارتفاع بأن هناك ارتفاعا في الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، و تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

أكدت اللجنة في بيان لها، أنها مستمرة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة.

https://www.youtube.com/watch?v=qf9LuBQn6Y0

وذلك بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

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