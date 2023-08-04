تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات التظلمات

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تظلمات الثانوية العامة، حيث يبدأ الطلاب في البحث عن طريقة تقديم التظلمات للمواد، حيث تم فتح باب التظلمات لهذا العام من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين فقط .

وبالنسبة للخطوات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لتقديم التظلمات فهي عبارة عن دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة وقدرها 200 جنيه عن المادة الواحدة.

ويتم دفع الرسوم من خلال منفذ من هذه المنافذ كالبريد المصري ، فورى، وقتي، إيجي باى، سداد ، ضامن، أمان، مصاري، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، أموال.

https://www.youtube.com/watch?v=Dh55PgD5-hQ

وبعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة ، والموجود على موقع صدى البلد، ثم تختار المادة.