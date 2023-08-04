562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تكافل وكرامة حيث تهتم الدولة المصرية بمواطنيها، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لمن يستحقون الدعم النقدي.

https://www.youtube.com/watch?v=8sklv9SpNq4

وذلك من أجل الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة.

ويزيد عدد من يستحقون الدعم النقدي عن 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.

وفي قرار جديد للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، تم تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن معايير استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط للدولة للفئات الأكثر احتياجًا، والمعروفة باسم "تكافل وكرامة".