أستاذ طاقة: يجب على كل دولة أن تعمل على توفير المحاصيل الإستراتيجية

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، ‏أن احد تأثيرات التغيرات المناخية سيكون على الأحياء المائية والنباتات والمحاصيل الزراعية ولذلك منظمة "الفاو" قالت: "يجب على كل دولة وضع استراتيجية لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية الخاصة بها".

‏وتابع صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، يجب على كل دولة عمل اكتفاء ذاتي لأن في فترة ما الدول المصدرة لن تصدر بسبب احتياجاتها وبالتالي في هذا الوقت يجب أن تكون كل الدول قادرة على إنتاج محاصيلها الاستراتيجية وإلا ستتحدث أزمة غذائية، وهذا أمر غاية في الأهمية ليس فقط بالنسبة لمصر بل للعالم كله.