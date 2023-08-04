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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صلاح الحجار: قمنا بالعديد من المشروعات الخاصة بالطاقة هي الأنجح

الدكتور صلاح الحجار
الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، ‏أن مصر قامت بعمل العديد من المشروعات تعتبر من أنجح المشروعات التي تمت من أجل ظاهرة التغيرات المناخية.

 

ونوه صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن أهمهم الهيدروجين سواء كان الأخضر او الأزرق لأن الهيدروجين من مميزاته انه لا يصدر انبعاثات كربونية على الإطلاق وقيمة الهيدروجين الحيوية توازي أربعة أضعاف قيمة الوقود السائل ونشر فكرة الهيدروجين مؤخرا ستحل جزء من تأثير التغيرات المناخية.

 

قطاع النقل الأخضر

 

‏ وتابع أن الدولة أيضا قامت باستخدام الغاز الطبيعي في المركبات وهو موضوع الاحلال لأن الغاز الطبيعي يصدر نسبة ثاني أكسيد الكربون أقل بكثير من نسبة ثاني أكسيد الكربون الذي تخرج من الوقود السائل وبالتالي هذا نوع من أنواع التخفيف.

 

‏وأضاف أما بالنسبة لقطاع النقل فنحن الآن نتحول من قطاع النقل التقليدي إلى قطاع النقل الأخضر، متابعا أن المنوريل والقطار السريع مهمين جدا للحفاظ على البيئة.

المشروعات الدكتور صلاح الحجار الجامعة الأمريكية التغيرات المناخية الاعلامية رانيا هاشم

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