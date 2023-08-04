خبير طاقة: المواد العضوية سبب احتراق الغابات على مستوى العالم.. فيديو

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إن ‏كل العالم متأثر بالتغيرات المناخية والكل الآن يحاول تقليل الانبعاثات الحرارية، لأن في عام 2015 العالم كله اقتنع بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات، لأن الضرر سيقع على الجميع.

التغيرات المناخية

‏وتابع خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن العالم كله في حالة من الغليان الفترة الأخيرة، وحرائق الغابات التي أصبحت منتشرة في كل مكان، لأن ارتفاع درجات الحرارة يقوم بعمل نوع من الاشتعال الذاتي للمواد العضوية مثل الأشجار أو الغابات ويكون من الصعب جدا إيقافها أو السيطرة عليها ‏ويصبح الأمر مثل السرطان.