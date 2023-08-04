خبير طاقة: العالم كله يتضرر من الانبعاثات والتغيرات المناخية

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إنه للأسف الشديد أمريكا وبالتحديد دونالد ترامب كان لديهم فكرة وقناعة، وهي لماذا يتحملون المسؤولية أو يدفعوا ثمن التغيرات المناخية، برغم أنهم مشاركون في الأمر مثلهم مثل باقي الدول، مؤكدا أننا نعيش على نفس الكوكب والضرر سيقع علينا جميعا ويجب على الكل تحمل المسئولية.

التغيرات المناخية

‏وتابع صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن هناك مشكلة وتم التحذير منها انه سيكون لدينا نقص في الغذاء العالمي بسبب التغيرات المناخية لذلك بدأوا في التنبيه منذ ثلاثة سنوات أنه يجب على كل دولة المحافظة على السلع الاستراتيجية الخاصة بها وإنتاجها محليا، مؤكدا أن العالم كله سيتضرر من الانبعاثات والتغيرات المناخية.