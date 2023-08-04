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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل تدريبية للحرف اليدوية الحديثة بجامعة الوادى الجديد

جانب من ورش العمل
جانب من ورش العمل

نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، عدد من ورش العمل التدريبية للحرف اليدوية الحديثة تحت عنوان «كل يوم حرفة جديدة» ضمن إطار مبادرة «الطالب المنتج»، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على تعلم وإنتاج منتجات مبتكرة ومفيدة، في إطار دعم الشباب والحفاظ على كيان الأسرة.

وأكد الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، أن المشاركين هم جيل المستقبل وعلى الجميع الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ العديد من الورش التي تساعد في إكساب المهارات وكيفية توليد الأفكار ودراسة مدى قابليتها للتطبيق.


من جانبه، أكد الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، على أهمية الحرف اليدوية وأنها مشروعات مثمرة للطلاب ولريادة الأعمال وذو أهمية كبيرة في المجتمع، ومن الحرف اليدوية التي تم تدريب الطلاب عليها خلال الأسبوع الأول، صناعة الإكسسوار، فن التريكو والمكرمية، الطارة والتطريز، صناعة مستلزمات عرائس بالورد، تصميم ديكور مناسبات، إعادة تدوير من إطارات السيارات، صناعة الشنط.

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وأشار إلى انه تم تدريب الطلاب على تنفيذ دراسة الجدوى «نموذج العمل التجاري»، والتدريب مستمر مع قبول مشاركين جدد، في ظل اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الوادي الجديد بمبادرة الطالب المنتج لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر من طلاب وطالبات الجامعة بهدف تمكينهم اقتصاديًّا وخلق فرص عمل متنوعة والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

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