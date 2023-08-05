سعر الذهب اليوم السبت 5-8-2023

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية 2,165 جنيها للجرام مقارنة 2150 جنيه خلال تعاملات أمس.

في الوقت نفسه يسجل الذهب تراجعا كبيرا من اعلى مستوياته عند 2800 جنيه مقارنة بسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2165 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474 عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268 عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165 عيار 18 بيع 1,847 شراء 1,856 عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443 عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237 الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950 الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320 الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين الحملات الرقابية على أسواق الذهب للتأكد من مطابقة المشغولات والسبائك الذهبية المطروحة للمواصفات القياسية وأيضا والتأكد من دمغها بمصلحة الدمغة.

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، أنه لا توجد سبائك مغشوشة في السوق المصرية قولا واحدا وقاطعا، مضيفا أن السوق تحت السيطرة تماما من قبل الدولة ووزارة التموين، وسوق الذهب وأسعار الذهب في مصر محل اهتمام خاص من الجميع.

وأكد، مستشار وزير التموين في تصريحات صحفية، أن المصريين من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب وذلك منذ أيام الفراعنة، ومنذ توت عنخ آمون.

‏وتابع: أما في العصر الحديث المصريون يحبون اقتناء الذهب منذ أن كان سعر الجرام الواحد 80 قرشاً والذهب كما نعرف هو ملاذ آمن ومصدر قيمة جيد جدًا والمصريون وجدوا أن الأسعار جيدة لاقتناء المعدن الأصفر هذه الفترة، والذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد قرار إعفائه من الجمارك التي كان لها تأثير قوي جدًا على استقرار الأسواق.

أضاف أن قرار وزير التموين بجعل أجره السبّائك نفس أجره المشغولات الذهبية ذلك أدى إلى اتزان الأسواق وأصبحت مبيعات المشغولات الذهبية تكاد تساوي السبائك و الجنيهات.

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الشائعات عن وجود سبائك ذهبية مغشوشة عار تماما عن الصحة وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث بالمرة.