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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبيل نعيم يروي كواليس انشقاقه عن جماعة الجهاد.. فيديو

نبيل نعيم
نبيل نعيم

أكد نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، أن جماعات التكفير حاولوا قتله أثناء الصلاة وقطعوا أذنه لأنه رد علي فكرهم.

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الليلة.. نبيل نعيم ضيف محمد الباز في برنامج "الشاهد"

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الجهاد الإسلامي تعلق على اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر: سنحترم النتائج

وقال “نعيم” خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه انشق عن الجماعات التكفيرية اعتراضًا على ارتفاع وتيرة التكفير لديهم.

 

وتابع:"جماعة الجهاد من تأسيس شاب خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر وهو محمد سالم الرحالة، وكان قد أخذ طريق الجهادي صالح سرية".
 

وأضاف أن محمد سالم الرحالة أعد بحثًا للتنظيم ولكن لم يكمله، فقام محمد عبد السلام فرج بأخذ البحث وعمل منه جماعة الجهاد "الفريضة الغائبة"، وهي الجماعة المتهمة باغتيال السادات.

الجماعات التكفيرية الجهاد الإسلامي أصول الدين جامعة الأزهر اجتماع الفصائل الفلسطينية الدكتور محمد الباز الفصائل الفلسطينية

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