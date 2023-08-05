بعد شائعة وفاته مقتولا.. ابنة طلعت زكريا: سيبوا الراجل ميت في حاله

أعربت الفنانة إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن استيائها الشديد من نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

وأضافت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، منتهي قلة الأدب والوقاحة وعبث، والكلام اللي في الفيديو مش مستوعباه طلعت زكريا طول عمره سمعته كويسة وسيرته طيبة والناس دايما بتفتكره بالخير".

مباحث الانترنت

تابعت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت، لمقاضاة أدمن الصفحة ، الذي علل ارتكاب جريمته بأنه يريد أن يتذكره الجمهور بالدعاء، مضيفة:" طلعت زكريا خط أحمر سيبوا الراجل ميت في حاله وعند ربنا".

