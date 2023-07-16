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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا

شاركت إيمي طلعت زكريا متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت إيمي في الصور بإطلالة صيفية متميزة ،مرتدية تيشرت وبنطلون كاجول ونضارة شمسية.

 

ويذكر أنه قد ردت الفنانة إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا علي تصريحات الفنان مصطفي قمر في أحد المواقع بأنها لن تحرك صناع العمل تجاه تقديم جزء ثاني من فيلم حريم كريم واللي كان أحد أبطال الجزء الاول به والدها الفنان طلعت زكريا.

 

 

وقالت إيمي، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد : "يا استاذ مصطفي الكلام راح في حتة تانية خالص؛ انا بحبك وبحترمك؛ وعارفة انك كنت صاحب بابا جدآ ؛ وكنت داخل تصور الجزء الثاني من فيلم حريم كريم".

وأضافت إيمي قائلة : "الكلمة اللي حضرتك قولتها أن مش معني انها بنت طلعت زكريا هتحركنا؛ كلمة غريبة جداً؛ وانا مش بحرك حد؛ أتمني ألا تنساق وراء اخبار فيها سبايسي؛ انا أتمني لك النجاح ولكل فريق العمل؛ ولكن كل ما قلته أن طلعت زكريا ليس له بديل؛ ولو في نقد وصل مني اتمني انك تقبله".

 

 

 

 

 

إطلالات إيمي طلعت زكريا

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