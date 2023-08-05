بابا المجنون.. محمد رمضان برفقة ابنته.. شاهد

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره صورة جديدة له فى أحدث ظهور، عبر حسابه علي موقع التواصلالاجتماعي "انستجرام".



وظهر فى الصورة برفقة ابنته وكتب قائلًا: "بابا المجنون".



شارك محمد رمضان فى دارما رمضان المتقضي بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، ميكساب، منة فضالي، أحمد داش وإخراج محمد سامى.



وشارك محمد رمضان فيلم هارلي ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داشوإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.



تدور أحداث فيلم هارلي فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلتهلاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلىزعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف بينه وبين مى عمر.

تمكن الفنان محمد رمضان من تحقيق إيرادات مرتفعة من خلال فيلمه ع الزيرو ، والذي تم طرح ليلة أمس في السينماتالمصرية .



حيث حقق فيلم ع الزيرو ايرادات ليلة أمس وصلت الي 843,519 الف جنيها ، واحتل المركز الثاني في اولي ايامه عرضهبعد فيلم مرعي البريمو ، الذي تصدر شباك التذاكر أمس في اولي أيام عرضه أيضا.