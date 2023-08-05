عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكينج منير وحميد الشاعري في العلمين.. هاشتاج يتصدر تويتر

الكينج محمد منير
الكينج محمد منير وحميد الشاعري

تصدر حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار«العالم علمين»تريند منصة تويتر منذ قليل، بعد انتهاء حفلهم الذي لاقى نجاحا كبيرا من قبل الجمهور الحاضر للحدث،وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وشهد  حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اقبالا كبيرا من الجمهور قبلانطلاق الحفل.

وشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج  محمد منير في إحياء الحفل ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمنسلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيهو300 جنيه.

وأحيا الفنان مدحت صالح، وريهام عبد الحكيم حفل مساء الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي أذيععلى الهواء مباشرة.

وغنى مدحت صالح أجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وأنا مش بعيد بينما ريهام تغنتبعض الأغاني العربية لام كلثوم وغيرها من المطربين.

جاءت ليلة صيف ساحرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسةالدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقتهبمختارات من أعماله.

 

أسعار تذاكر الحفل العلمين الجديدة الفنان حميد الشاعري الفنان مدحت صالح الكينج محمد منير عازف البيانو والموزع الموسيقى فعاليات مهرجان الموسيقي مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يتصدر تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. دعم رئاسي لـ أصحاب الحرف التراثية

بمشاركة الأهلي.. اتحاد جنوب أفريقيا يعلن موعد دوري السوبر الأفريقي

بسبب الانقلاب.. قرار عاجل من أمريكا ضد النيجر

قاضي القلوب ..كيف اصبح فرانك كابريو الأشهر في أمريكا |محطات واسرار

30 طائرة جديدة.. ايركايرو تضاعف أسطولها الجوي بحلول 2027

رئيس أركان الجيش الأمريكي يغادر منصبه دون توفر بديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ