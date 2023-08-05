الكينج منير وحميد الشاعري في العلمين.. هاشتاج يتصدر تويتر

تصدر حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار«العالم علمين»تريند منصة تويتر منذ قليل، بعد انتهاء حفلهم الذي لاقى نجاحا كبيرا من قبل الجمهور الحاضر للحدث،وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اقبالا كبيرا من الجمهور قبلانطلاق الحفل.

وشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج محمد منير في إحياء الحفل ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمنسلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيهو300 جنيه.

وأحيا الفنان مدحت صالح، وريهام عبد الحكيم حفل مساء الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي أذيععلى الهواء مباشرة.

وغنى مدحت صالح أجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وأنا مش بعيد بينما ريهام تغنتبعض الأغاني العربية لام كلثوم وغيرها من المطربين.

جاءت ليلة صيف ساحرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسةالدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقتهبمختارات من أعماله.