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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 50 جنيها.. استخرج قسيمة زواج كمبيوتر من ماكينة الأحوال المدنية دون انتظار

ماكينة الاحوال المدنية
ماكينة الاحوال المدنية

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخليه، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الاوراق الثبوتيه فى سهوله دون تحمل مشقه التوجه لمكاتب الاحوال المدنية.

ومن بين هذه الخدمات ماكينة السجل الذكى، التي تمكن المواطنيين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق"  ودون تدخل العنصر البشرى.

استخراج قسيمة زواج من ماكينة الاحوال المدنية

ويقدم موقع صدي البلد  خدمة كيفية استخراج  قسيمة زواج، من ماكينات الاحوال المدنية، و التي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد 50 جنيهاً .

أماكن ماكينات استخراج قسيمة زواج

حددت وزارة الداخلية أماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى وهى:

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

خطوات استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية

تقوم الماكينة بمراجهة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج قسيمة زواج خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج قسيمة زواج بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة قسيمة زواج جديدة فى أقل من دقيقة واحده.

مصاريف استخراج قسيمة زواج من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية التابعه للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها50 جنيه يتم سدادها نقدياً بالماكينة .

 

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