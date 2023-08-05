زواج عرفي وتعذيب بالكهرباء.. اعترافات مروعة لقتلة طبيب الساحل|تفاصيل

كشفت النيابة العامة اعترافات مروعة لقتلة طبيب الساحل، والتي أحالت القتلة الثلاثة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت اتهامهم بقتل طبيب الساحل عمدًا مع سبق الإصرار، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.



وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن زميل الطبيب قام بقتله هو وممرض يعمل بعيادته، بعد استدراجه من قبل المتهمة الثالثة التي تربطها بالطبيب المتهم علاقة زواج عرفي.



وأعد القاتلان قبرًا للضحية في عيادة الطبيب المتهم ثم تعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي مدفوعين برغبتهما في الاستيلاء على أمواله بعدما علم الطبيب الزميل بمدى “ثراء الضحية”.

