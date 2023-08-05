عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة وفاة مصطفى متولي أثناء عرض مسرحية بودي جارد

مصطفى متولي
مصطفى متولي

يحل اليوم السبت 5 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان مصطفى متولي، الذي ولد في 29 أغسطس عام 1949، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2000، بعدما اشتهر بأدوار الشر والتى قدمها فى السينما مع الزعيم عادل إمام. 

 

مصطفى متولي ومسيرته

 

بدأ مصطفى متولي مشواره الفني في السبعينيات، لكن بأدوار لا تذكر حيث كان كومبارس في البداية في أفلام مثل "خلي بالك من زوزو ودائرة الانتقام وضربة شمس"، ومسلسلات "لا يا ابنتي العزيزة وزيارة ودية والشوارع الخلفية وابتسامة بين الدموع ولا تظلموا النساء ودماء على الثوب الوردي" ولكن في الثمانينيات بدأ مصطفى متولي في الحصول على أدوار أكبر في المساحة، والتي عرّفت الجمهور عليه. 

وكون مصطفى متولي، ثنائيًا مع عادل إمام، والذي تربطه به علاقة قرابة، فقدم معه أعمالًا مثل "عنتر شايل سيفه ورمضان فوق البركان ومسرحية الواد سيد الشغال"، وفيلم "النمر والأنثى وسلام يا صاحبي والمولد وجزيرة الشيطان وحنفي الأبهة واللعب مع الكبار والإرهابي"، ومسرحية "الزعيم"، وفيلم "المنسي وبخيت وعديلة ورسالة إلى الوالي ومسجل خطر"، ومسرحية "بودي جارد" والتي كانت آخر أعماله.

ومن أعمال مصطفى متولي، أيضًا مسلسل "​حياة الجوهري​ وأنا وإنت وبابا في المشمش وأحلام العمر وخيوط من دهب وأوبرا عايدة وبكيزة وزغلول وسامحوني مكنش قصدي و​أم كلثوم​ وجمهورية زفتى والتوأم وحلم الجنوبي ولن أعيش في جلباب أبي".

وفي السينما، شارك مصطفى متولي في "إنذار بالقتل والزمن والكلاب ولهيب الانتقام واللعب مع الأشرار "ومدرسة الحب وأصدقاء الشيطان ولا تظلموا النساء والأشجار تموت واقفة.

 

مصطفى متولي وعادل إمام 

 

تزوج مصطفى متولي من إيمان، شقيقة عادل إمام، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عمر والذي عمل أيضًا ممثلًا في العديد من الأفلام والمسلسلات، وعصام وعادل، وبسبب ظهوره المتكرر مع عادل إمام اتُهم مصطفى متولي بأنه تسلق الفن بسبب رابطة القرابة معه، لكنه حاول إثبات موهبته بمشاركته في أعمال أخرى مختلفة.

 

وفاة مصطفى متولي 

 

بعد أن أدى دوره في مسرحية "بودي جارد" وهي آخر أعماله، وبالتحديد في 5 أغسطس 2000 وكان قد أدى الدور من دون أي مشاكل، وبعد نهاية العرض قضى سهرة مع أصدقائه عادل إمام وسعيد عبد الغني و​محمود الجندي​، وانتهت الجلسة في الثالثة صباحا، وغادر الجميع إلى منازلهم بينما ظل عادل إمام في المسرح ليفاجأ بخبر وفاة مصطفى متولي والذي تربطه به علاقة قرابة، وقد توفي متولي إثر أزمة قلبية مفاجئة وقد توجه عادل إمام برفقة العاملين في المسرح للمنزل والمستشفى وقاموا بتشييع الجنازة.

وقد توقع الموجودون تأجيل عادل إمام للعروض، إلا أنه أصر على إقامة العرض في موعده وأرسل السيناريو للممثل ​محمد أبو داوود​ لتقديم شخصية مصطفى متولي، وقد حاولت الممثلة السورية رغدة المشاركة في العمل أن توقف الزعيم عن العرض، لكنه رفض وقيل إنها أثناء المشاهد الأولى وبعد ظهور أبو داوود بكت وسقطت على الأرض وأغلق الستار، فانفعلت على عادل إمام وقالت له "انت يا اخي مبتحسش حرام عليك"، وفي نهاية العرض وفي المشهد الأخير بكى ​عادل إمام​ وصرخ قائلًا "أنت فين يا متولي"، وقد برر إمام بعدها الموقف إن التذاكر كانت قد بيعت بالكامل، ولا يمكن تأجيل العرض.

مصطفى متولى الفنان مصطفى متولي وفاة مصطفى متولي بودي جارد عادل إمام ذكرى مصطفى متولي ذكرى رحيل مصطفى متولي ذكرى وفاة مصطفى متولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. قصة معاناة ميرنا المهندس بالطفولة وأيامها الأخيرة

بعد دفاعها عنه| رسالة من تامر حسنى لـ ياسمين عز : أحب أطمنك لا يصح إلا الصحيح

أخبار الفن.. فنانة تدخل المستشفى.. ومخرج يحتفل بزفافه.. وعدد زيجات طليقة الفيشاوى

ادعو لها بالشفاء.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى

تأسيس اتحاد منتجي مصر.. حسام صالح: خطوة عظيمة تحقق انتظام سوق الإنتاج

الحب الأبدى.. أصالة توجه رسالة إلى ماجد المهندس

لطفى لبيب: إجادتى اللغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

فنان يسعى للتواصل مع الأهلى والزمالك للمشاركة في قناة للصم وضعاف السمع

ترشيحاتنا

تل أبيب تشتعل.. حرائق في عدة مناطق بإسرائيل وإغلاق شوارع بالجليل

‏احذر.. 4 مخالفات ترصدها الرادارات المتطورة الجديدة تعرف عليها

لا يصلح لعلاج البرد.. هيئة الدواء توضح الطرق الصحيحة لاستعمال المضاد الحيوي

موعد مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات .. تفاصيل

عالج التقطيع في الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. الإفتاء تكشف عنها

روسيا تدمر مركز التحكم الأوكراني للطائرات بدون طيار في نوفودونتسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

بفستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ