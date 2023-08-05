على أعلى مستوى|جامعة كفر الشيخ جاهزة لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى

أكد الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أنهت أستعدادها فالجامعة تضم معامل مجهزة وأماكن أستقبال مجهزة على أعلى مستوي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وزاويهم، ويبدأ التقدم لتسجيل الرغبات بالجامعة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة ظهرا، ويتم البدء بالمرحلة الأولى ثم المراحل الآخري.



وأوضح دسوقي خلال مداخله هاتفية لبرنامج “هذا الصباح ”المذاع على فضائية" أكسترا نيوز"، أنه سوف يتم مساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني لمن يرغبون بالتقدم للجامعات.

يتم أستقبال الطلاب الجدد خاصة اللذين لم يسبق لهم الدخول للحرم الجامعي

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه من بداية كل عام دراسي يتم البدء بالأستعداد الكامل لجميع الكليات وأستقبال الطلاب والطالبات، وخصوصا الطلاب الجدد للثانوية العامة، واللذين لم يسبق لهم دخول الحرم الجامعي، ويتم أستقبالهم وتوجيههم من طلاب الفرق القديمة من الجامعة، ويتم إستقبال الطلاب الجدد بحفلات استقبال داخل كلياتهم وتوجيههم وتعريفهم بالجامعة والحرم الجامعي.