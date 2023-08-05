بحب أتكلم.. ريناد فتحي صانعة محتوى توضح كيف بدأت على "تيك توك" |فيديو

قالت ريناد فتحي ، صانعة محتوى على " تيك توك "، إن موهبتها في تقديم المحتوى بدأت من حبها للتحدث، ومشاركة من حولها التفاصيل التي تحبها من قبل اختراع السوشيال ميديا .

وأضافت ريناد فتحي، عبر "سكايب" لبرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية " صدى البلد " أنها انتقلت مع بنتها وزوجها إلى عمان للعمل، متابعة: "مكنش في بالي اعمل فيديوهات ولكن مع اصدقائي هنا وخروجاتي لقيت ان عمان فيها اماكن كتيرة حلوة ".

واشارت إلى أن اهلها لم يكونوا متخيلين ان الوضع بهذا الشكل في عمان ومع الوقت بدأت اتلقى الاعجاب من كل المتابعين ومن ثم سافرت الي دبي لمتابعة رحلتي.

وأشارت إلى ان الهدف من محتواها هو تقديم فيديوهات تناسب جميع الفئات والاطفال .