استئصال ورم نادر من وجه سيدة بمستشفي إهناسيا في بني سويف

نجح فريق طبى من مستشفى اهناسيا التخصصي من استئصال ورم بالوجه أسفل الجلد مباشرة لمريضة تبلغ من العمر 35 عام تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن الزيني مدير إدارة الأسنان بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة و إشراف السيد الدكتور محمد جمال الدين مدير المستشفى ودكتور إسلام محمد يونس نائب مدير المستشفى .



وقال الدكتور محمد جمال مدير المستشفى أنه تمكن فريق جراحة الوجه والفكين بالمستشفى من استئصال ورم بالوجه أسفل الجلد مباشرة لمريضة تبلغ من العمر 35 عام حيث تمت الجراحة بمهارة فائقة دون ترك أي ندبات أو أي علامات جراحية بالوجه حيث تم الوصول إلى الورم واستئصاله كاملا بالفتح الجراحي من داخل الفم دون الحاجة للفتح الجراحي بالوجه هذا بعد أن تم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمريضة .

شارك فى العملية الجراحية الفريق الطبى المكون من الدكتور محمد صلاح عبد الهادي استشاري جراحة الوجه والفكين ، الدكتور هشام جمال عبد الناصر أخصائي جراحة الوجه والفكين وبمعاونة الأطباء المقيمين ،الدكتور عبد الله محمد ، الدكتور محمد جمال عبد المحسن والدكتور ة تقوى جابر ، بمساعدة طاقم تمريض العمليات.