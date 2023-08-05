بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة وتعيين خالد بيبو خلفا له.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" البعض ردد أن كولر يريد مغادرة النادي الأهلي بسبب رحيل أحمد عبد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقد يرحل سامي قمصان هو الأخر، لذلك قال لإدارة الأهلي أن هذه القرارات كانت مفاجأة له ولذلك لن يستكمل مشواره مع الأهلي".

وأضاف:" تواصلت مع المسؤولين في النادي الأهلي حول حقيقة هذا الأنباء، وكان الرد بالضحك ".

وتابع:" أحمد المسؤولين قال لي أنه لا يمكن أن يغادر أي لاعب في الفريق سواء بيع أو إعارة أو حدوث أي تعديل على في الجهاز الفني إلا بالاتفاق بين لجنة التخطيط ومحمود الخطيب ومارسيل كولر، وهذا ما حدث بالفعل، إذ جمعت جلسة بين لجنة التخطيب وكابتن الخطيب وكولر منذ فترة زمنية وتم الاتفاق على جميع التغييرت التي حدثت بالأسماء".

واختتم:" يوجد توافق بين كولر وإدارة الأهلي بنسبة 1000 %، والمدرب مستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة ويشعر بالسعادة داخل النادي".