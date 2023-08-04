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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لعشاق الأهلي.. كولر يرفض تمديد عقده قبل سفره لسويسرا| تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحسم موقفه من التمديد حتى الآن، وذلك قبل سفره لبلاده من أجل قضاء الإجازة السنوية عقب نهاية الموسم.

 

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي عرض على كولر تمديد تعاقده، الرجل لم يرفض ولم يوافق، وطلب مهلة للتفكير.

وأضاف شوبير أن كولر طلب بحث أمره وترك الأمر فور عودته من إجازته الممتدة إلى 3 أسابيع مقبلة، خاصة أن عقده ممتد مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل مما يجعله يطلب مهلة لاتخاذ القرار.

 

وأتم شوبير حديثه مؤكدًا أن الأهلي يرغب في مد العقد لمدة عامين، موضحًا أنه أبلغ إدارة الأهلي بالحديث أكثر فور عودته من الإجازة، إلا أنه تشعر بموافقة مبدئية من المدرب السويسري على التمديد.

 

وحقق المدير الفني السويسري في أولى مواسمه مع الأهلي، 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري، ولا يزال أمامه فرصة كأس مصر والسوبر الأفريقي والسوبر المصري من جديد.

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