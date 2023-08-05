قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق وزارة الأوقاف

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.