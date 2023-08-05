منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء تستقبل 131 ألف طلب خلال شهر

أفادت فضائية “دي ام سي"، أنالدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء استعرض حصاد جهود منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال الشهر الماضي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال، لتلقي الشكاوي ورصدها والعمل على حلها.

تم توجية 106 ألف شكوي للجهات المختصة

وذكر بيانا لمجلس الوزراء أن منظومة الشكاوي أستقبلت ورصدت خلال الشهر الماضي ١٣١ ألف شكوي وطلب أستغاثة، تم توجيه ١٠٦ ألاف شكوي منها لجهات الإختصاص المختلفة.