بعد ضرب نوفوروسيسك .. روسيا تتعهد بالرد بالمثل على الموانئ الأوكرانية

أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف ،اليوم السبت، إلى أن موسكو ستشن المزيد من الضربات ضد الموانئ الأوكرانية ردا على هجمات كييف على السفن الروسية في البحر الأسود ، وهدد بتسليم أوكرانيا "كارثة بيئية".

وتحدث ميدفيديف، بعد هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على سفينة حربية روسية في ميناء نوفوروسيسك ، وضد ناقلة نفط قرب شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وترأس بوتين اجتماعا لمجلس الأمن ،أمس الجمعة، حضره ميدفيديف في أعقاب الهجوم على نوفوروسيسك ، والذي ورد أن سفينة إنزال البحرية الروسية أولينيجورسكي جورنياك تعرضت لأضرار بالغة.

واستهدفت روسيا في الأسابيع الأخيرة ميناء أوديسا على البحر الأسود ، حيث يقع المقر الرئيسي للبحرية الأوكرانية ، واستهدفت اسمايل ، الميناء الداخلي الرئيسي لأوكرانيا عبر نهر الدانوب من رومانيا ، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية للميناء ومنشآت الحبوب.

وبدأت موسكو، التي انسحبت الشهر الماضي من صفقة سمحت لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان عبر البحر الأسود ، شن هجمات على الميناء بعد غارة أوكرانية على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ، مما أسفر عن مقتل والدي فتاة مراهقة وتسبب في حدوث حالات خطيرة.

وحثت الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية والإفريقية روسيا على العودة إلى اتفاق الحبوب ، وهو أمر قالت موسكو إنها لن تفعله إلا إذا وعندما يتم تنفيذ اتفاق يهدف إلى تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وأشار ميدفيديف إلى أن الضربات الروسية الانتقامية ضد أوكرانيا بسبب هجمات الطائرات بدون طيار البحرية يمكن أن تنهي أي فرص لإحياء صفقة الحبوب.

قال ميدفيديف: "إذا أرادت كييف إحداث كارثة بيئية في البحر الأسود ، فينبغي عليهم الحصول على كارثة على جزء من أراضيهم التي ستسقط قريبًا في أيدي بولندا وستنتشر لقرون بعد ذلك، وسيكون هذا هو الحكم النهائي بالنسبة لهم على صفقة الحبوب.

ولم يتضح نوع الكارثة البيئية التي كان ميدفيديف يشير إليها، واقترح كبار المسؤولين الأمنيين الروس ، دون تقديم أدلة ، أن القوات البولندية ستنتشر في غرب أوكرانيا في وقت ما ، بينما ستحتفظ روسيا وتوسع الأراضي التي ضمتها من جانب واحد في جنوب وشرق أوكرانيا.

وتقول كييف ، التي تنفذ هجومًا مضادًا ، إنها لا تزال ملتزمة باستعادة جميع أراضيها ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.